Índices de Wall Street baten récords gracias a alza de Nvidia y resultados de grandes empresas

Por Caroline Valetkevitch

28 oct (Reuters) - Los tres principales índices de Wall Street volvieron a tocar máximos históricos el martes, gracias al alza de las acciones de Nvidia tras conocerse que construirá supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y al optimismo de los inversores por los resultados.

* Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, dijo que la empresa construirá siete supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos y que tiene 500.000 millones de dólares de reservas de sus chips de inteligencia artificial.

* Las acciones de Microsoft también subieron después de que la empresa llegó a un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una corporación que puede lucrar y que otorga a Microsoft una participación del 27% en el propietario de ChatGPT.

* Esta semana se esperan resultados trimestrales clave de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, y Meta Platforms. Los inversores están ansiosos por conocer los detalles de las empresas sobre el gasto en IA.

* "El impulso y las ganancias están empujando al mercado al alza", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, y agregó que también hay "entusiasmo por el viaje de Trump a Asia".

* "Las ganancias han sido buenas", dijo. "Por supuesto, estamos a la espera de los grandes valores tecnológicos".

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 15,79 puntos, o un 0,24%, a 6.890,95 unidades, mientras que el Nasdaq subió 190,04 puntos, o un 0,80%, a 23.827,49. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 162,06 puntos, o un 0,34%, a 47.706,65 unidades.

* Las acciones de United Parcel Service subieron después de que sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre superaron las expectativas. Su rival FedEx también ganó.

* Se estima que los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 han aumentado un 10,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, más que las estimaciones anteriores para el trimestre, según datos de LSEG. (Reporte de Johann M Cherian y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)