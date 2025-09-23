Índices de Wall Street caen tras comentarios de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el martes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central necesita equilibrar la preocupación por la inflación con el debilitamiento del mercado laboral en sus próximas decisiones sobre las tasas de interés.

* El Nasdaq lideró los descensos, con las acciones de Nvidia a la baja tras una subida en la sesión anterior, cuando el fabricante de chips dijo que planea invertir hasta US$100.000 millones en OpenAI.

* Amazon.com, Microsoft y Apple también bajaron, mientras que las acciones de AutoZone cayeron después de que sus beneficios del cuarto trimestre incumplieron las estimaciones.

* En sus comentarios del martes, Powell ofreció pocas pistas sobre cuándo cree que la Fed podría volver a recortar las tasas de interés. La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos por primera vez este año e indicó que podría haber nuevas bajas.

* "El gran acontecimiento del día fue el discurso de Powell. Se mostró un tanto moderado, pero también cauto, y eso indica que, aunque dejó la puerta abierta a otra bajada de tasas, en realidad no dio ninguna pista sobre cuándo y de cuánto podría ser el próximo recorte", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 36,57 puntos, o un 0,55%, a 6657,18 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 214,84 puntos, o un 0,93%, a 22.577,34. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 82,46 puntos, o un 0,18%, a 46.299,08.

* Los colegas de Powell hicieron antes comentarios a ambos lados del argumento. La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, dijo que la Fed podía restar importancia a las preocupaciones sobre la persistente inflación y que necesitaba comprometerse a recortar las tasas en apoyo del mercado laboral.

* Ayudando a limitar los descensos en el Dow, Boeing subió tras asegurarse un pedido de Uzbekistán Airways por valor de más de US$8000 millones. (Editado en español por Carlos Serrano)