Índices de Wall Street cierran en máximos históricos por alza de Nvidia y tecnológicas

Por Caroline Valetkevitch

22 sep (Reuters) - Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en máximos históricos por tercera sesión consecutiva el lunes, y las acciones de Nvidia subieron después de que dijo que invertirá hasta US$100.000 millones en OpenAI.

* También impulsaron los índices las acciones de Apple , que subieron después de que Wedbush elevó el precio objetivo para la acción ante las señales de una fuerte demanda por el iPhone 17.

* Algunos funcionarios de la Reserva Federal hicieron comentarios en que dudaron de la necesidad de nuevos recortes de tasas, tras la baja de 25 puntos básicos de la semana pasada.

* "Tiene que haber un catalizador para que las acciones suban sustancialmente, y los mercados parecen estar ignorando las posibles dificultades", dijo Oliver Pursche, vicepresidente senior y asesor de Wealthspire Advisors.

* "No estamos haciendo ningún anuncio general o tratando de adelantarnos al mercado, pero ciertamente estamos avisando a los clientes y haciendo que las carteras reflejen que estamos en máximos históricos y las valoraciones se están estirando", dijo.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 29,58 puntos, o un 0,44%, a 6693,96 unidades; el Nasdaq Composite subió 156,04 puntos, o un 0,69%, a 22.786,71 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 70,65 puntos, o un 0,15%, a 46.385,92 unidades.

* También preocuparon a algunos inversores los nuevos cobros por visados para trabajadores extranjeros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suscitaron una condena generalizada de ejecutivos del sector tecnológico. (Editado en español por Carlos Serrano)