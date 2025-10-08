Indicios muestran que la última lancha bombardeada por EE.UU. en el Caribe era colombiana: presidente Petro
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - Una embarcación que fue atacada el fin de semana por Estados Unidos en el Caribe frente a la costa de Venezuela era colombiana y transportaba nacionales de ese país, dijo el miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El pasado domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.
"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió Petro en su cuenta de X. (Reporte de Nelson Bocanegra)
LA NACION
Otras noticias de Gustavo Petro
Más leídas
- 1
Qué se sabe del cierre del Instituto Anunciación de María, de Belgrano
- 2
Murió Gustavo Mola, legislador porteño de la UCR, a los 60 años
- 3
Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina
- 4
Fuerte declaración: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”, posteó el escritor Don Winslow