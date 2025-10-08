Indicios muestran que la última lancha bombardeada por EE.UU. en el Caribe era colombiana: presidente Petro

BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - Una embarcación que fue atacada el fin de semana por Estados Unidos en el Caribe frente a la costa de Venezuela era colombiana y transportaba nacionales de ese país, dijo el miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El pasado domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió Petro en su cuenta de X. (Reporte de Nelson Bocanegra)