Indicios muestran que última lancha bombardeada por EEUU en el Caribe era colombiana: Presidente Petro

BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - Una embarcación atacada el fin de semana por Estados Unidos en el Caribe frente a la costa de Venezuela era colombiana y transportaba nacionales de ese país, dijo el miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El pasado domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario se encuentra en Bruselas en una visita a jefes de Estado de Europa.

Inmediatamente la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

"Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe", agregó Petro.

El Ejército estadounidense ha destruido en las últimas semanas varias embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas ilícitas desde el país sudamericano, unas acciones que el mandatario ha calificado como una poderosa advertencia para cualquiera que intente llevar drogas a su nación.

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino calificó el despliegue militar estadounidense en el Caribe como una "amenaza seria" y manifestó que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha llamado a una "contraofensiva".

Estados Unidos ha efectuado al menos cuatro ataques a embarcaciones en su despliegue militar en el sur del Caribe incluye siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas furtivos F-35.

(Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Vivian Sequeira en Caracas)