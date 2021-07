Indígenas de bolivia, preocupados por "irregularidades" en distribución vacunas covid-19

Por Mónica Machicao y Santiago Limachi

URU CHIPAYA, Bolivia, 29 jul (Reuters) - En Uru Chipaya, en el desértico altiplano de Bolivia, el indígena Fausto López se vistió con sus mejores prendas para finalmente recibir una vacuna contra el COVID-19.

López y su esposa Petronila Mollo se acercaron a la plaza principal del pueblo, donde estaba planificada una vacunación masiva con un lote de vacunas de dosis única de Johnson & Johnson que el Gobierno boliviano había dicho que enviaría a la remota comunidad indígena.

Un gran grupo de periodistas, incluidos corresponsales de Reuters, estaba presente tras ser invitados para cubrir la buena noticia.

Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto.

Las vacunas no llegaron y a pesar de llevar letreros que leían 'He sido vacunado contra el COVID-19', la mayoría de las personas no recibió su vacuna. Solo un puñado de voluntarios fueron inoculados con una vacuna de origen chino que ya se encontraba en la localidad. López se fue decepcionado.

"Cuando las vacunas llegaron la gente tenía miedo, pero después las vacunas faltaron y algunos quedaron sin vacunarse, así paso aquí", dijo López.

A menudo ubicadas lejos de los principales centros urbanos -Uru Chipaya se encuentra a unas ocho horas en automóvil de La Paz-, las comunidades indígenas de Latinoamérica con frecuencia están quedando relegadas en los lentos programas de vacunación de la región.

En el oeste montañoso de Bolivia, los hombres cultivan la tierra y pescan, mientras que las mujeres tejen con destreza artesanías hechas con lana de oveja para vender.

Si bien la lejanía ha preservado la forma de vida en Uru Chipaya, durante la pandemia del coronavirus la distancia también creó una barrera para acceder a vacunas, que a menudo necesitan ser cuidadosamente almacenadas y administradas en dos dosis durante un período prolongado.

El Gobierno socialista de Bolivia hasta el momento ha aplicado más de 3,1 millones de dosis de vacunas, suficientes para cerca del 13,5% de su población, asumiendo que cada persona necesita dos dosis, según datos de un rastreador de Reuters.

Pero mientras que algunas poblaciones indígenas de difícil acceso han comenzado a ser vacunadas, líderes indígenas, entre ellos la legisladora Cecilia Moyoviri y el activista local Alex Villca, han criticado un déficit de dosis en esas comunidades.

"Hay una irregularidad en la distribución de las vacunas", dijo a Reuters Toribia Lero, quien encabeza la Comisión de Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos en la Cámara de Diputados de Bolivia.

"No existen datos sobre la situación de los pueblos indígenas, cómo se distribuyen las vacunas a los pueblos indígenas. En muchas situaciones, el ministerio (de Salud) va a un pueblo o se reúne con la elite dirigencial simplemente para sacarse fotos", señaló Lero.

Osman Calvimontes Subieta, del Ministerio de Salud, dijo que "las vacunas están garantizadas (...) debemos reconocer que nuestras autoridades locales en áreas indígenas están dando ejemplo". Sin embargo, se negó a comentar por qué las dosis prometidas de la vacuna no habían llegado a Uru Chipaya.

Ante los retrasos en los envíos de la vacuna Sputnik V de Rusia, el Gobierno boliviano se ha volcado hacia las dosis de la china Sinopharm. También recibió vacunas monodosis de Janssen a través del mecanismo COVAX, las cuales se comprometió en hacer llegar a las zonas rurales.

Lero dijo que legisladores investigarían lo que pasó en Uru Chipaya.

"Vamos a realizar las fiscalizaciones correspondientes porque no puede ser que los pueblos indígenas nuevamente estemos expuestos al riesgo", dijo. (Reporte de Mónica Machicao y Santiago Limachi; Escrito por Adam Jourdan; Traducido por Danny Ramos; Editado por Maximilian Heath)

Reuters