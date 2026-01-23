Indignación británica tras palabras de Trump sobre papel de países de la OTAN en Afganistán

Las declaraciones de Donald Trump afirmando que los aliados de la OTAN habían "permanecido un poco alejados de las líneas del frente" en Afganistán provocaron el viernes indignación en Reino Unido, cuyo gobierno acusó al presidente estadounidense de "estar equivocado".

En una entrevista el jueves a la cadena estadounidense Fox News, Trump criticó el papel de los otros países miembros de la OTAN, asegurando que Estados Unidos "nunca los necesitó".

"Dirán que enviaron tropas a Afganistán y es cierto, pero se mantuvieron un poco al margen, un poco lejos de las líneas del frente", declaró, en referencia a la intervención de una coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a Al Qaeda de sus refugios tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente estadounidense "se equivoca al minimizar el papel que desempeñaron las tropas de la OTAN, en particular las fuerzas armadas británicas", reaccionó un portavoz del primer ministro, Keir Starmer.

"Estamos extremadamente orgullosos de nuestras fuerzas armadas, y su servicio y su sacrificio nunca serán olvidados", añadió, subrayando el precio pagado por Reino Unido en esta intervención militar, donde perdió 457 soldados.

Las pérdidas británicas fueron las más elevadas tras las estadounidenses, con 2.400 soldados muertos.

Más de 150.000 miembros del ejército británico fueron desplegados en Afganistán entre septiembre de 2001 y agosto de 2021.

Antes, en la cadena Sky News, el ministro adjunto británico de Salud, Stephen Kinnock, calificó los comentarios de Trump de "profundamente decepcionantes".

El ministro de Defensa, John Healey, y la de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, recordaron las pérdidas británicas.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, denunció unas declaraciones "absurdas".

"Las tropas británicas, canadienses y de la OTAN combatieron y murieron junto a Estados Unidos durante 20 años. Es un hecho, no una opinión. Su sacrificio merece respeto, no desprecio", escribió en X.

La presidenta de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, la diputada laborista Emily Thornberry, consideró que esas declaraciones constituyen "un insulto" para las familias de los fallecidos.

Entre los otros aliados de la OTAN, Canadá perdió 158 soldados en Afganistán.

Francia, que estuvo presente en Afganistán de 2001 a 2014, perdió 89 soldados.

Dinamarca, por su parte, tuvo 44 soldados muertos en Afganistán, 37 de ellos en combate.