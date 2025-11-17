Indignación en Israel luego que Netanyahu dice que el gobierno supervisará la investigación sobre ataques

TEL AVIV, Israel (AP) — Después de repetidos retrasos, el gobierno de Israel ha acordado iniciar una investigación sobre las fallas gubernamentales que llevaron al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Sin embargo, las preguntas sobre la independencia de la investigación generaron acusaciones el lunes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu está tratando de evadir la responsabilidad personal en el peor ataque en la historia de Israel.

Tradicionalmente, Israel ha nombrado una comisión estatal de investigación independiente, liderada por un juez retirado, tras fracasos gubernamentales importantes.

Netanyahu ha resistido los llamados para una investigación de este tipo, diciendo solo que responderá a todas las preguntas cuando la guerra termine. En la decisión del domingo, afirmó que el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre permite al gobierno iniciar la investigación.

Su gabinete aprobó la formación de un "comité gubernamental" diluido. Netanyahu supervisará la composición del equipo que dirigirá la investigación, lo que en efecto lo pone a cargo de la pesquisa. Se anunciarán más detalles sobre la investigación en 45 días.

Crítica pública

El líder opositor Yair Lapid calificó la decisión de insultante para las víctimas del 7 de octubre y para los cientos de soldados que han muerto en la guerra.

“El gobierno está haciendo todo lo posible para tapar la verdad y evadir la responsabilidad”, expresó Lapid.

El gobierno está “estableciendo una comisión que se investigará a sí misma”, señaló el Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, crítico de Netanyahu. “Esto no es una comisión investigadora, es una comisión de encubrimiento”.

En el ataque del 7 de octubre, milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes. Casi 500 soldados han muerto en los combates desde entonces, mientras que funcionarios de salud palestinos dicen que más de 69.000 palestinos han muerto en la represalia israelí.

Según una encuesta del mes pasado de la institución con sede en Jerusalén Instituto de Democracia de Israel, casi tres cuartas partes del público apoyan una comisión de investigación completamente independiente. Incluso entre la base de derecha de Netanyahu, el 68% favoreció una comisión independiente. La encuesta cuestionó a 1.000 personas y tuvo un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv, muchos pidiendo una investigación independiente.

Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción no relacionados con la guerra, dice que el poder judicial tiene demasiado poder y ha afirmado que una investigación independiente no tendría “el apoyo público más amplio posible”.

“La única manera de asegurar la confianza pública en el trabajo de la comisión es un acuerdo amplio sobre la composición de la comisión”, manifestó.

Hallazgos previos

El ejército israelí y otros cuerpos de seguridad han llevado a cabo varias investigaciones sobre sus fracasos del 7 de octubre.

Pero la nueva investigación también examinará la toma de decisiones gubernamentales y las suposiciones que crearon las condiciones para que ocurriera el ataque.

Muchas figuras de seguridad han dicho que el intento de Netanyahu de reformar el sistema judicial del país, que desencadenó manifestaciones masivas y divisiones públicas antes de la guerra, envió un mensaje de debilidad que animó a los enemigos de Israel a atacar. Netanyahu rechaza las acusaciones.

Muchos israelíes creen que los errores del 7 de octubre van más allá del ámbito militar, y culpan a Netanyahu por lo que consideran una estrategia fallida de disuasión y contención en los años previos al ataque. Esa estrategia incluía permitir que Qatar enviara maletas de dinero en efectivo a Gaza y marginar a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente y rival de Hamás.

Una investigación militar israelí determinó que un concepto erróneo central era que Hamás, que tomó el control de Gaza de la Autoridad Palestina en 2007, estaba más interesado en gobernar el territorio que en luchar contra Israel.

La investigación también encontró que Hamás pudo llevar a cabo el ataque porque el ejército israelí malinterpretó las intenciones del grupo y subestimó sus capacidades.

Los planificadores militares habían imaginado que, en el peor de los casos, Hamás podría llevar a cabo una invasión terrestre desde ocho puntos fronterizos como máximo, pero Hamás logró hacerlo desde más de 60 puntos.

Muchos oficiales militares y policiales de alto rango en ese momento, incluido el jefe de estado mayor militar, el jefe de inteligencia militar y el ministro de defensa, han renunciado o han sido destituidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.