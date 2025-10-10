Indignados líderes izquierdistas dicen que Macron no nombrará primer ministro de su sector

(Agrega detalles, contexto y citas; agrega autor)

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 10 oct (Reuters) - Emmanuel Macron no planea nombrar a un primer ministro de izquierdas más tarde el viernes, dijeron los jefes de los partidos de este sector después de reunirse con el presidente francés, con una indignada respuesta que sugirió que su futuro gobierno será tan frágil como los que lo precedieron.

Macron convocó a los jefes de los partidos mayoritarios al Elíseo con la esperanza de obtener su apoyo para un nuevo primer ministro -se sexto en menos de dos años- antes de una fecha límite autoimpuesta más tarde por la noche.

Francia está sumida en una espiral de crisis política, mientras una serie de gobiernos minoritarios se esfuerzan por sacar adelante unos presupuestos de austeridad en un Parlamento profundamente dividido. Para resolver la crisis, varios enemigos políticos de Macron le han dicho que debería convocar nuevas elecciones legislativas o dimitir, medidas que hasta ahora ha tratado de evitar.

Tras salir de la reunión, los jefes de los partidos de izquierda dijeron que Macron afirmó que no planea nombrar a un primer ministro de su sector, algo que consideran un derecho después de que los anteriores elegidos centristas fueron derrocados por los legisladores opuestos a los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno.

Macron ofreció retrasar la aplicación de su polémica reforma de las pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, pero los líderes izquierdistas dijeron que eso no es suficiente.

"No buscamos la disolución del Parlamento, pero tampoco nos asusta", dijo a la prensa el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, tras la reunión, en la que no participaron la ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) ni La Francia Insumisa (LFI), de extrema izquierda, dos de los partidos más grandes de la Asamblea Nacional.

Los jefes de los partidos centristas y de centroderecha no hicieron comentarios a los periodistas tras abandonar la reunión. El Elíseo no respondió a la petición de comentarios.

Todas las miradas se centrarán ahora en quién nombrará Macron como primer ministro y si podrá sobrevivir en el cargo el tiempo suficiente para aprobar el presupuesto de 2026, previsto para fines de año.

El diario Le Parisien informó de que Macron tiene la intención de volver a nombrar a Sébastien Lecornu, que dimitió como primer ministro el lunes después de sólo 27 días en el cargo. Lecornu no asistió a la reunión en el Elíseo.

Otros nombres que han sonado en los círculos políticos son el veterano centrista Jean-Louis Borloo, el jefe del auditor público Pierre Moscovici, y Nicolas Revel, tecnócrata que dirige la administración de los hospitales de París.

