Inditex aumenta un 0,8% el beneficio en 1SEM, las ventas suben un 1,6%
10 sep (Reuters) - Industria de Diseño Textil SA:
* Inditex dice que el beneficio neto 1SEM creció un 0,8%, hasta 2791 millones de euros
* Inditex dice que el resultado operativo (EBITDA) 1SEM se incrementó un 1,5%, hasta 5114 millones de euros
* Inditex dice que el dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) se pagará el 3 noviembre 2025
* Inditex dice que las ventas 1SEM crecieron un 1,6%, hasta 18.357 millones de euros; las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 5,1%
* Inditex dice que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024
* Inditex dice que en 2025 espera un margen bruto estable (+/-50 PB)
* Inditex dice que a los tipos de cambio actuales, anticipamos un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025.
* Inditex dice que estima una inversión ordinaria de alrededor de 1800 millones de euros en 2025
