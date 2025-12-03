Inditex bate previsiones al iniciar el cuarto trimestre con las ventas al alza

(Añade el precio de las acciones en el párrafo 3, demanda europea, beneficio brutos y número de tiendas; cambia el titular)

Por Helen Reid

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Inditex, propietaria de Zara, superó el miércoles las expectativas de los analistas para el inicio del cuarto trimestre con un crecimiento de las ventas de un 10,6% en moneda constante en noviembre, un periodo que incluye el crucial fin de semana del "Black Friday". Los resultados de Inditex, considerado un referente para el sector mundial de la moda rápida, ofrecen una primera visión de cómo les fue a los minoristas durante la temporada clave de descuentos, y señalan un buen comienzo del trimestre de mayores ingresos de la empresa.

por encima de los 9.690 millones de euros previstos por los analistas.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PROBABLEMENTE IMPULSÓ LOS INGRESOS, SEGÚN UN ANALISTA

Aunque Inditex no ofreció el miércoles un desglose por regiones, la fortaleza de la economía española podría estar proporcionando un impulso al minorista, que obtiene alrededor del 20% de sus ingresos en su país de origen, dijo William Woods, analista de Bernstein.

"España ha estado fenomenal; la economía española está funcionando y la gente está comprando más ropa", dijo.

En toda Europa, la demanda de los consumidores ha sido tibia, ya que los compradores cambian la moda de las grandes superficies por plataformas en internet baratas como Shein y Temu.

Sin embargo, Inditex ha parecido ser más robusta frente a la competencia que su rival H&M, que vende a precios más bajos en general.

FUERTE CRECIMIENTO TRIMESTRAL PESE A UN OCTUBRE INUSUALMENTE CÁLIDO

El fuerte crecimiento de Inditex en el tercer trimestre se produjo a pesar del inusual clima cálido de octubre en muchas partes de Europa, que probablemente lastró las ventas de artículos de otoño e invierno de mayor precio, como chaquetas y abrigos.

El beneficio bruto del tercer trimestre aumentó un 6,2%, hasta 6.100 millones de euros, con un margen bruto del 62,2%, frente al 58,3% de los seis primeros meses del año.

Después de casi tres años de fuertes subidas, la cotización de Inditex se ha estancado ante la preocupación de los inversores por la ralentización del crecimiento de las ventas.

En su afán por crear una experiencia de compra más premium, Inditex, que también es propietaria de Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear y Stradivarius, ha ido cerrando tiendas más pequeñas y abriendo nuevos buques insignia más grandes que generan mayores ingresos.

A 31 de octubre, Inditex contaba con 5.528 tiendas en todo el mundo, frente a las 5.667 del año anterior.

