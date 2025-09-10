Inditex comienza el otoño con mejores ventas y suben sus acciones

(Añade detalles, una cita del consejero delegado en el párrafo 8, Primark en el 10, margen bruto en los párrafos 11 y 12, inversión en logística en el 18 y 19, cambio de titular)

Por Helen Reid

LONDRES, 10 sep (Reuters) - La propietaria de Zara, Inditex, informó el miércoles de que las ventas en el inicio del trimestre otoñal de Inditex, del 1 de agosto al 8 de septiembre, aumentaron un 9% en términos ajustados a divisa en comparación con hace un año, lo que supone una aceleración respecto al crecimiento del 5,1% registrado en el primer semestre.

Las acciones de Inditex, que han caído este año, subían un 6% en las primeras operaciones.

El comienzo del tercer trimestre supuso una mejora después de que las ventas del segundo trimestre, finalizado el 31 de julio, se situaran en 10.080 millones de euros (US$11.810 millones), por debajo de los 10.260 millones de euros esperados por los analistas, según una estimación de LSEG.

el segundo mayor mercado de Inditex por ingresos después de España, valen menos en euros.

Según la analista de Kutxabank Investment Sara Herrando Deprit, incluso sin el impacto de las divisas, el crecimiento de las ventas fue ligeramente peor de lo que se esperaba.

La segunda mitad del año es la importante para Inditex y es una buena señal que el crecimiento de las ventas empiece a ser un poco más fuerte, añadió.

En un comunicado, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras,

ENTORNO DE CONSUMO INCIERTO

Primark dijo el miércoles que espera que el entorno de consumo siga siendo incierto, lo que subraya el desafío para los minoristas de ropa para convencer a los compradores de que gasten.

Las acciones del mayor minorista de moda rápida que cotiza en bolsa han caído un 14% desde principios de año, mientras los inversores se adaptan a una desaceleración tras cuatro años de crecimiento anual de las ventas de dos dígitos.

La ralentización

La empresa española, que también posee las marcas minoristas Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho, ha ganado cuota de forma constante en el mercado mundial de la confección desde la pandemia del COVID, según estimaciones de Euromonitor, mientras que su rival sueca H&M ha tenido dificultades para crecer.

El éxito de Inditex se debe en gran medida a que su cadena de suministro le permite poner rápidamente

en tienda

prendas nuevas y de tendencia, según los inversores, y está invirtiendo 1800 millones de euros en su logística durante 2024 y 2025.

Inditex también anunció una inversión en Theker Robotics, una empresa de automatización logística impulsada por inteligencia artificial, sin revelar el importe.

(1 dólar = 0,8536 euros)

