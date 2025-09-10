Inditex decepciona en el segundo trimestre por la cautela de los consumidores

(Añade detalles sobre las ventas en el cuarto párrafo y el rendimiento de las acciones en el quinto párrafo)

LONDRES, 10 sep (Reuters) - La propietaria de Zara, Inditex, informó el miércoles de unas ventas más débiles de lo esperado en su segundo trimestre, pero dijo que el ritmo de crecimiento de las ventas se recuperó en agosto, mientras el minorista de moda rápida lidia con la cautela de los consumidores en mercados clave como Estados Unidos. Las ventas netas en su segundo trimestre finalizado el 31 de julio fueron de 10.080 millones de euros (US$11.810 millones), por debajo de los 10.260 millones esperados por los analistas según una estimación de LSEG.

En un comunicado, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, calificó de "sólidos" los resultados del primer semestre, afirmando que la compañía había logrado "ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo".

Las ventas en el inicio del trimestre otoñal de Inditex, del 1 de agosto al 8 de septiembre, aumentaron un 9% en términos ajustados a divisa respecto a hace un año, lo que supone un repunte respecto al crecimiento del 5,1% del primer semestre, pero una ralentización respecto al mes de agosto del año pasado, cuando las ventas crecieron un 11% en moneda constante.

Las acciones del mayor minorista de moda rápida que cotiza en bolsa han caído un 14% desde principios de año, mientras los inversores se adaptan a una desaceleración tras cuatro años de crecimiento anual de las ventas de dos dígitos.

La ralentización ha suscitado dudas sobre la demanda de ropa de Zara por parte de los consumidores y hasta qué punto podrá subir los precios en Estados Unidos para mitigar el impacto del aumento de los aranceles a las importaciones y la debilidad del dólar.

(1 dólar = 0,8536 euros)

(Información de Helen Reid; edición de Inti Landauro y Jamie Freed; editado en español por Irene Martínez y María Bayarri Cárdenas)