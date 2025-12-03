Inditex inicia la temporada de invierno boreal con ventas al alza

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Inditex, propietaria de Zara, dijo que las ventas crecieron un 10,6% en el inicio de su cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas para el período de noviembre que incluye las cruciales ventas del "Black Friday".

El gigante de la moda rápida, valorado en US$178.000 millones, también informó el miércoles de unas ventas de 9.800 millones de euros en su tercer trimestre finalizado el 31 de octubre, por encima de los 9.690 millones de euros esperados por los analistas según una estimación de LSEG. (Información de Helen Reid; edición de Jesús Calero; editado en español por Patrycja Dobrowolska)