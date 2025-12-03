Inditex registra un beneficio neto al alza en nueve meses

El líder mundial de la moda a bajo costo Inditex, propietaria de Zara, anunció este miércoles un beneficio neto de 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

"El beneficio neto creció un 3,9%, hasta 4.622 millones de euros (US$5.300 millones) entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, que configuran los nueve primeros meses de sus ejercicios fiscales, según celebró el miércoles el grupo español en un comunicado.

En el tercer trimestre, el beneficio neto del grupo aumentó un 9% para situarse en 1.831 millones de euros entre agosto y octubre.

"Nuestras prioridades siguen siendo la mejora de nuestra propuesta de moda, la atención al cliente, nuestro enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de nuestros equipos de alto rendimiento", indicó Inditex en su comunicado, donde celebró "su sólido desempeño operativo".

El gigante español de la moda -propietario de siete marcas, entre ellas Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti- cuenta con más de 160.000 empleados y gestiona 5.527 tiendas en todo el mundo.

La empresa, presidida por Marta Ortega, hija del multimillonario y fundador de Inditex Amancio Ortega, reiteró que prevé inversiones de alrededor de 1.800 millones de euros para todo el ejercicio 2025, y que su plan de expansión logística, iniciado el año pasado, "sigue según lo previsto".

El director general de Inditex, Óscar Maceiras, se mostró satisfecho por un "sólido inicio" de las ventas en línea y en tienda en el cuarto trimestre, que registraron un aumento del 10,6% en noviembre, según indicó el miércoles en rueda de prensa.

Inditex inauguró en octubre un nuevo edificio Zara con una superficie de más de 200.000 m2 en su sede ubicada cerca de la ciudad gallega de A Coruña, en el noroeste de España, mientras que su gran centro de distribución en Zaragoza (noreste) está "ya operativo", agregó.

Estos resultados llegan mientras el grupo enfrenta una competencia cada vez más feroz por el auge de marcas de ultra bajo precio, como la firma de origen chino Shein o la irlandesa Primark.

En el primer semestre, Inditex había registrado una ligera subida de su beneficio neto, pero su evolución había quedado por debajo de las expectativas de los analistas.

A este incremento de la competencia en el sector se suma el clima de incertidumbre bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el segundo mercado de Inditex después de España.

