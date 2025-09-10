Inditex registra ventas inferiores a las previstas en el segundo trimestre

LONDRES, 10 sep (Reuters) - La propietaria de Zara, Inditex, informó el miércoles de unas ventas más débiles de lo esperado en su segundo trimestre, pero dijo que el ritmo de crecimiento de las ventas se recuperó en agosto, mientras el minorista de moda rápida lidia con la cautela de los consumidores en mercados clave como Estados Unidos.

Las ventas netas en su segundo trimestre finalizado el 31 de julio fueron de 10.080 millones de euros, por debajo de los 10.260 millones esperados por los analistas según una estimación de LSEG.

En un comunicado, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, calificó de "sólidos" los resultados del primer semestre, afirmando que la compañía había logrado "ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo".

