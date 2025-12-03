Inditex se dispara casi un 9% tras presentar resultados con un tercer trimestre histórico

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Inditex han liderado este miércoles las ganancias del Ibex 35 al impulsarse un 8,86%, hasta situar el precio unitario de sus acciones en los 53,42 euros, tras presentar de nuevo unos resultados de récord, con un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, el conglomerado textil ha dejado de marcar un resultado negativo en el cómputo total de 2025, en tanto que ahora atesora una revalorización de un 7,6% desde el cierre del pasado año.

Asimismo, la capitalización bursátil ha cerrado en los 166.490 millones de euros y la acción ha vuelto a mirar de frente a sus máximos históricos, cosechado hace justo un año al filo de los 56 euros por título.

La compañía ha logrado estos resultados después de disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre, entre agosto y octubre, al elevar un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, e incrementar las ventas un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

VALORACIÓN DEL MERCADO

El analista de mercados de eToro, Javier Molina, ha reseñado que Inditex ha superado las expectativas del mercado y que consolida su transición hacia un posicionamiento más 'premium' en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación.

"El tercer trimestre fue especialmente sólido y superó con claridad las previsiones del consenso", ha incidido, mientras que, a su juicio, el giro al segmento de lujo se refleja en la inversión en tiendas emblemáticas, en la renovación de espacios estratégicos y en proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología.

La compañía, según Molina, muestra una "notable capacidad de adaptación" a las preferencias del consumidor, consolidando colecciones de mayor valor percibido.

"Pero este avance llega en un momento exigente del ciclo, y el mercado vigilará si la compañía es capaz de mantener el nivel que ella misma ha marcado", ha avisado.

"En definitiva, buena evolución de resultados, tanto en la línea de ventas como en gestión de costes que, junto con las positivas indicaciones del 'trading update' y el negativo comportamiento del valor en 2025, deberían tener acogida positiva en el mercado", han expuesto los analistas del Banco Sabadell.

Por su parte, el analista de IG, Sergio Ávila, ha argumentado que a corto plazo estos datos respaldan que Inditex mantenga prima frente al sector, si bien ha alertado a su vez que el listón de expectativas es "muy alto".

"Si la compañía sigue defendiendo márgenes y controlando inventarios, veo más probabilidad de consolidación en rangos altos que de una corrección profunda", ha considerado.

De cara a la última parte del año, el grupo ha subrayado que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña del Black Friday y el arranque de la Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025).

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones de euros.

En el tercer trimestre, el Ebitda creció un 8,9% hasta los 3.189 millones de euros, al tiempo que el Ebit avanzó un 11,2% hasta los 2.372 millones de euros.

La compañía ha destacado además que continúa con una "fuerte" generación de fondos. Así, la caja neta alcanzó los 11.268 millones de euros hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de euros de un año antes.

En los nueve primeros meses de su ejercicio, Inditex ha realizado aperturas en 39 mercados y al cierre del período operaba 5.527 tiendas.

"En los nueve primeros meses de su año fiscal, Inditex continuó su sólido desempeño operativo. La creatividad de nuestros equipos, el modelo de negocio totalmente integrado y nuestra diversificación son motores clave para esta sólida ejecución", ha destacado la firma.

Por otro lado, el grupo ha subrayado que todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable. Así, los gastos operativos crecieron un 2,4%, lo que supone 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 33 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Inditex, que opera en 214 mercados "con baja cuota de mercado en un sector fragmentado", ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y estima que esto impulse nuevas mejoras en la productividad.

La compañía prevé que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una "fuerte" venta 'online'.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

En el presente ejercicio, la compañía está ejecutando inversiones para incrementar la capacidad operativa y obtener eficiencias que están siendo reinvertidas en el negocio aumentando la diferenciación.

El grupo, que estima una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros, ha explicado que su plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global, según ha subrayado el grupo, cuyo centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo.