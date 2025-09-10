Inditex sube tras el repunte de las ventas de cara al otoño

Las acciones de Inditex

, propietaria de Zara, suben cerca de un 6% y alcanzan su nivel más alto desde mediados de junio, tras acelerar sus ventas de cara al otoño.

Las ventas del inicio del trimestre de otoño de Inditex, del 1 de agosto al 8 de septiembre, crecieron un 9% interanual en términos ajustados a divisa, por encima del 5,1% del primer semestre.

"La evolución reciente es, desde luego, muy alentadora y reafirma que Inditex puede seguir obteniendo mejores resultados y aprovechar la mejora del entorno de mercado", afirma J.P.Morgan.

Jefferies también destaca el buen comienzo del tercer trimestre y la capacidad de Inditex para hacer frente a la fuerte dilución del tipo de cambio y mantener unos márgenes operativos planos.

Si las ganancias se mantienen, la acción verá su mejor día desde marzo de 2024; está en la cima del índice europeo STOXX 600.

Las acciones de su homóloga H&M

suben un 1,4%.

(Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Paula Villalba)