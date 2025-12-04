Indonesia actuará ante infracciones de los permisos mineros tras las 800 víctimas en inundaciones

YAKARTA, 4 dic (Reuters) -

Indonesia revocará los permisos de explotación minera si se descubre que las empresas han infringido las normas en la isla de Sumatra, devastada por las inundaciones, dijo el ministro de Energía, mientras se intensificaban los interrogantes sobre si la deforestación ha empeorado la catástrofe mortal.

Las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por el ciclón han dejado unos 800 muertos y 564 desaparecidos en las tres provincias de Sumatra Occidental, Sumatra Septentrional y Aceh, según datos del Gobierno.

Los sistemas ciclónicos también han causado la muerte de casi 200 personas en Malasia y Tailandia y se han producido tras meses de condiciones meteorológicas mortales en el Sudeste Asiático, incluidos tifones mortales en Filipinas y Vietnam.

En Indonesia, los corrimientos de tierra han cortado el suministro eléctrico y bloqueado las carreteras, dificultando el acceso de los equipos de rescate y la ayuda a aldeas aisladas.

El jueves, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, dijo en Instagram que la catástrofe se debía a un cambio climático que intensificaba los fenómenos meteorológicos adversos y los daños medioambientales, y señaló la disminución de la cubierta forestal en las tres provincias más afectadas.

Los grupos ecologistas afirmaron que la deforestación vinculada a la minería y la tala ilegal agravó los desastres, en los que los corrimientos de tierra dejaron ruinas y charcos de lodo donde solían estar las casas. Las imágenes de troncos arrastrados hasta la costa de Sumatra tras las inundaciones han provocado la indignación de los usuarios de las redes sociales.

El ministro de Energía, Bahlil Lahadalia, dijo el miércoles a los residentes evacuados en Sumatra Occidental que estudiaría la posibilidad de revocar los permisos de minería de las empresas si se descubría que habían violado las normas.

"Si en nuestras evaluaciones se demuestra que han violado o no se adhieren, entonces haremos nuestro trabajo sin ninguna vacilación de acuerdo con las normas vigentes", dijo en la visita del miércoles.

El grupo JATAM, centrado en el medio ambiente, dijo que los permisos legales para convertir bosques en zonas de extracción abarcaban unas 54.000 hectáreas, la mayoría de ellas destinadas a la minería.

Entre los titulares de los permisos se encuentra PT Agincourt Resources, que explota la mina de oro Martabe en el ecosistema de Batang Toru.

En una declaración a Reuters esta semana dijo que establecer un vínculo directo entre las inundaciones y las operaciones de la mina era "una conclusión prematura e inexacta".

Entre 2001 y 2024, Sumatra en su conjunto perdió 4,4 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la de Suiza, según David Gaveau, fundador de Nusantara Atlas, un observatorio de la deforestación.

(Información de Stanley Widianto; edición en español de María Bayarri Cárdenas)