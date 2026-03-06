Indonesia afirma que dejará la Junta de Paz si no beneficia a los palestinos
YAKARTA, 6 mar (Reuters) -
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha asegurado a los grupos islámicos locales que se retirará de la del presidente estadounidense Donald Trump si la plataforma no beneficia a los palestinos, según un comunicado del Gobierno publicado el viernes.
La participación de Indonesia, la mayor nación de mayoría musulmana del mundo, en la junta, y su decisión de contribuir con soldados para una fuerza de estabilización en Gaza, ha suscitado críticas por parte de expertos y grupos musulmanes del país, que afirman que compromete su apoyo de larga data a la causa palestina.
Prabowo reunió a los líderes de los grupos en una reunión el jueves por la noche, en la que reiteró sus razones para unirse a la junta, según un comunicado emitido por la oficina de comunicación del Gobierno. Prabowo se retirará de la junta si no beneficia los intereses palestinos e indonesios, citaba el comunicado a Hanif Alatas, del Frente de la Hermandad Islámica.
"El presidente dijo que si ve que ya no hay ningún beneficio para Palestina... y que no se ajusta a los intereses nacionales de Indonesia, se retirará", dijo Hanif en el comunicado. El Consejo Indonesio de Ulemas, un importante organismo clerical, había pedido anteriormente a Indonesia que abandonara la junta debido al papel de EEUU en la guerra en curso contra Irán.
Nahdlatul Ulama, el grupo musulmán más grande del país, dijo que el Gobierno de Indonesia podría utilizar la junta para fomentar la distensión en Oriente Medio.
"Indonesia podría declarar que la agenda (de la Junta) queda en suspenso hasta que se celebren conversaciones sobre la distensión y la paz en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán", dijo su líder, Yahya Cholil Staquf, en un comunicado emitido por la oficina de Prabowo a última hora del jueves.
Todas las discusiones de la Junta de Paz se han suspendido debido a la guerra, dijo anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono. (Información de Stanley Widianto y Stefanno Sulaiman; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)