Indonesia afirma que dejará la junta de paz si no beneficia a los palestinos

YAKARTA, 6 mar (Reuters) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha asegurado a los grupos islámicos locales que ‌se retirará de ‌la ⁠del presidente estadounidense Donald Trump si la plataforma no beneficia a los palestinos, según un comunicado del Gobierno publicado el viernes.

La participación ​de ⁠Indonesia, ⁠la mayor nación de mayoría musulmana del mundo, en la junta, y su ​decisión de contribuir con soldados para una fuerza de estabilización en ‌Gaza, ha suscitado críticas por parte de expertos ​y grupos musulmanes del país, que ​afirman que compromete su apoyo de larga data a la causa palestina.

Prabowo reunió a los líderes de los grupos en una reunión el jueves por la noche, en la que reiteró sus razones para unirse a la junta, según ​un comunicado emitido por la oficina de comunicación del Gobierno. Prabowo se retirará de la junta si ⁠no beneficia los intereses palestinos e indonesios, citaba el comunicado a Hanif Alatas, del Frente de ‌la Hermandad Islámica.

"El presidente dijo que si ve que ya no hay ningún beneficio para Palestina... y que no se ajusta a los intereses nacionales de Indonesia, se retirará", dijo Hanif en el comunicado. El Consejo Indonesio de Ulemas, un importante organismo clerical, había pedido anteriormente a Indonesia que abandonara la junta ‌debido al papel de EEUU en la guerra en curso contra Irán.

Nahdlatul Ulama, ⁠el grupo musulmán más grande del país, dijo que el Gobierno ‌de Indonesia podría utilizar la junta para fomentar la distensión ⁠en Oriente Medio.

"Indonesia podría declarar que la ⁠agenda (de la Junta) queda en suspenso hasta que se celebren conversaciones sobre la distensión y la paz en la guerra entre EEUU e Israel contra Irán", dijo su líder, Yahya Cholil Staquf, en un comunicado emitido por la oficina ‌de Prabowo a última hora ​del jueves.

Todas las discusiones de la Junta de Paz se han suspendido debido a la guerra, dijo anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono. (Información de Stanley Widianto y Stefanno ‌Sulaiman; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)