Indonesia.- Ascienden a más de 750 los muertos y casi 650 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha ascendido a 755, según han confirmado este miércoles las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 2.600 heridos y 647 desaparecidos.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que ha provocado lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Así, ha manifestado en su recuento, publicado a través de su página web, que al menos 1,1 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y ha subrayado que al menos 3.600 viviendas han sufrido "daños graves", a las que se suman 2.100 con "daños moderados" y 3.700 con "daños leves".

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas y cuentan ya con la participación del Ejército, además de voluntarios y equipos de emergencias. Todos ellos tratan de dar con cientos de desaparecidos, retirar el lodo, entregar comida y habilitar las carreteras. No obstante, las autoridades han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando.

De los 3,3 millones de damnificados, cerca de 1,5 millones se encuentran en la provincia de Aceh, otros 538.000 en la de Sumatra Septentrional y otros 100.000 en Sumatra Occidental. Muchos de ellos han buscado refugio en colegios, edificios gubernamentales y tiendas de campaña.

Las autoridades han alertado de que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado, que ha provocado el desbordamiento de los ríos. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que de momento no se han visto tan afectados.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció el lunes el envío de varios buques al norte de Sumatra para entregar ayuda humanitaria a los desplazados, dado que parte del tráfico por carretera sigue cortado por las inundaciones y los deslaves.

"Creo que los buques grandes pueden ya atracar en Sibolga. También vamos a desplegar un avión Hércules, con posibles aterrizajes en varios puntos cada día", explicó entonces, mientras que el jefe de la BNPB, Suharyanto, destacó que las áreas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro.