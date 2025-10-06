Indonesia.- Aumentan a 55 los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Indonesia han elevado este lunes a 55 los muertos por el derrumbe de una escuela islámica de cuatro plantas en la provincia de Java Oriental, tras ocho días de trabajos de búsqueda y rescate, que continúan activos en la zona para intentar localizar a otros trece desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) ha indicado en un comunicado que hasta el momento "se han recuperado 50 cuerpos y cinco trozos de cuerpos" entre los escombros de la escuela Al Jozini, situada en la localidad de Sidoarjo, antes de subrayar que se trata del suceso con más fallecidos en lo que va de año en el país.

"Todos los cuerpos han sido llevados al Hospital Bhayangkara, en Java Oriental, para su identificación", ha subrayado el organismo, que ha apuntado que diez de ellos han sido ya identificados.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan hoy. A partir de los datos del BNPB, se calcula que hay aún trece desaparecidos", ha explicado.

En esta línea, el subdirector de Gestión de Emergencias del BNPB, Budi Irawan, ha especificado que el organismo espera que "la operación de búsqueda de víctimas, que se calcula en trece, sea completada durante el día de hoy", ante la reducción de las esperanzas de hallar a alguno de los desaparecidos con vida entre los escombros de la escuela.

El colapso del centro educativo tuvo lugar el 29 de septiembre mientras se llevaban a cabo labores de hormigonado en el internado. En el momento del suceso había en el centro decenas de estudiantes, en su mayoría alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había varios profesores.