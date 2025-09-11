Indonesia.- Aumentan a cerca de 20 los muertos por las inundaciones en Indonesia, con catorce fallecidos en Bali

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas mortales a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en las islas indonesias de Bali y Flores ha aumentado a cerca de 20, con un total de catorce fallecidos en territorio balinés, según han confirmado este jueves las autoridades del país asiático.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado catorce muertos en Bali, donde hay además dos desaparecidos, con la capital de la isla, Denpasar, como la zona más afectada.

Así, ha detallado que un total de siete regencias y ciudades se han visto afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, antes de agregar que los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando para intentar dar respuesta a los damnificados.

El organismo ha afirmado además que las labores continúan también activas en la provincia de las Islas Menores de la Sonda Orientales, donde hasta el momento se han confirmado cinco fallecidos y tres desaparecidos en la isla de Flores.

Ante esta situación, las autoridades de Nagekeo, en la citada isla, han declarado el estado de emergencia por desastres causados por clima extremo, una medida que estará en pie hasta el 30 de septiembre en la zona, donde se han registrado importantes daños materiales.