Indonesia.- Aumentan a cerca de 950 los muertos por las inundaciones en Indonesia, con cerca de 275 desaparecidos

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas durante la última en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, se acerca ya a la barrera de los 10.000, según han confirmado este domingo las autoridades del país, que han indicado que además hay más de 275 desaparecidos, por lo que se teme que la cifra de fallecidos siga aumentando. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha señalado en su último balance, publicado en su página web, que hasta el momento se han documentado 940 muertos y más de 5.000 heridos, además de 276 desaparecidos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias. Asimismo, ha especificado que hay más de 50 distritos afectados por la emergencia y ha cifrado en unas 147.300 las casas que han sufrido daños durante el desastre, que deja además daños en 1.300 instalaciones públicas, entre ellas 199 centros sanitarios, 701 escuelas y 405 puentes, lo que afecta a las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades han alertado de que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que de momento no se han visto tan afectados.