Indonesia.- Aumentan a más de 600 los muertos y a cerca de 460 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha superado la barrera de los 600, según han confirmado las autoridades, que han afirmado que hay además unos 2.600 heridos y más de 460 desaparecidos.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que hasta la fecha se han confirmado 604 muertos y 464 desaparecidos, al tiempo que ha cifrado en 1,5 millones el total de damnificados por las lluvias torrenciales, los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

Así, ha manifestado en su recuento, publicado a través de su página web, que al menos 570.700 personas se han visto desplazadas de sus hogares y ha subrayado que al menos 3.500 viviendas han sufrido "daños graves", a las que se suman 4.100 con "daños moderados" y 20.500 con "daños leves".

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha anunciado durante la jornada el envío de varios buques a Sumatra Norte para entregar ayuda humanitaria a los desplazados, dado que parte del tráfico por carretera sigue cortado por las inundaciones y los deslaves, según ha informado la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

"Creo que los buques grandes pueden ya atracar en Sibolga. También vamos a desplegar un avión Hércules, con posibles aterrizajes en varios puntos cada día", ha explicado, mientras que el jefe de la BNPB, Suharyanto, ha destacado que las áreas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro.

Por su parte, el ministro de Agricultura indonesio, Andi Amran Sulaiman, ha reseñado que las autoridades han preparado 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de aceite de cocina para apoyar a los damnificados por estos desastres naturales. "En una situación de emergencia como esta, no puede haber retrasos", ha zanjado.