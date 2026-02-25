Indonesia condena a dos hombres por el asesinato de una turista española

Dos indonesios fueron condenados este miércoles a 18 años de prisión por el asesinato, el año pasado, de una española de 72 años en la isla turística de Lombok.

Suhaeli, de 34 años, que únicamente tiene un nombre, y Heri Ridwan, de 27 años, fueron declarados culpables del "asesinato con premeditación" de Maria Matilde Muñoz Cazorla, según una sentencia del tribunal de Mataram, la principal ciudad de la isla.

La sentencia se ajusta a lo que había solicitado la Fiscalía.

Los dos condenados disponen ahora de siete días para apelar la decisión.

Cazorla desapareció en julio de 2025. Había sido vista por última vez en su hotel de la zona de Senggigi, en la costa oeste de la isla de Lombok.

Su cadáver fue hallado unas semanas más tarde, en agosto, en una playa de la isla.

Los dos acusados habían entrado en la habitación de la turista española el 2 de julio con la intención de robar. Sin embargo, la mataron cuando ella se despertó a causa de ruidos procedentes de una mezquita cercana, según la sentencia.

El examen forense de la víctima reveló signos de traumatismo en la cabeza, el cuello y el pecho, y concluyó que la causa de la muerte fue asfixia.

Los acusados intentaron ocultar el cuerpo de la mujer en varios lugares, entre ellos una sala de generadores y la parte trasera del hotel, antes de enterrarlo en la playa, donde fue hallado posteriormente.