Indonesia crea una nueva agencia de la industria mineral para supervisar las tierras raras

YAKARTA, 25 ago (Reuters) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha creado una nueva agencia de la industria mineral que supervisará el desarrollo de las tierras raras y los materiales radiactivos, según dijo el lunes a la prensa el nuevo jefe de la agencia. "Esta

Anteriormente, Yuliarto había dicho que los metales de tierras raras solían encontrarse en los subproductos del procesamiento de minerales de níquel y estaño. Indonesia ha intentado procesar las tierras raras que se encuentran en minerales de estaño como la monacita.

Indonesia posee grandes reservas de varios minerales críticos, así como yacimientos de elementos de tierras raras, y es un importante productor de estaño y níquel. (Información de Stefanno Sulaiman y Bernadette Christina; edición de John Mair; edición en español de Paula Villalba)