Indonesia defiende su veto a los gimnastas israelíes tras el comunicado del COI

YAKARTA, 23 oct (Reuters) -

Indonesia comprende las consecuencias de su decisión de impedir que gimnastas israelíes participen en un campeonato mundial celebrado en Yakarta, dijo el jueves su ministro de Deportes, que añadió que la medida también tenía por objeto mantener el orden público.

Erick Thohir respondía así a un comunicado del Comité Olímpico Internacional (COI) en el que se instaba a todas las federaciones deportivas internacionales a no organizar acontecimientos deportivos en Indonesia.

El Comité afirmó que también interrumpía todas las conversaciones sobre una posible candidatura olímpica de Indonesia, que ya había expresado su interés en albergar los Juegos de verano de 2036.

"Nos adherimos al principio de mantener la seguridad, el orden público y el interés público a la hora de acoger cualquier acontecimiento internacional", dijo Thohir en su cuenta de redes sociales y añadió que el principio formaba parte de la Constitución de Indonesia y se basaba en su obligación de mantener el orden mundial.

El país de mayoría musulmana más grande del mundo denegó los visados a los atletas israelíes debido a las objeciones del Gobierno y de su consejo de clérigos islámicos.

Yakarta dijo que la medida estaba en consonancia con la política de Indonesia de cortar los lazos con Israel hasta que reconozca la independencia del Estado de Palestina.

Thohir dijo que Indonesia entiende que, mientras se niegue a aceptar a atletas israelíes, no se le permitirá albergar ningún campeonato mundial, pruebas olímpicas y juveniles u otros acontecimientos deportivos bajo el paraguas olímpico.

No obstante, Indonesia se compromete a seguir desempeñando un papel activo en diversos acontecimientos deportivos regionales e internacionales, añadió. (Información de Ananda Teresia; edición de John Mair y David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)