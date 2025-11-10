Indonesia designa al exdictador Suharto como "héroe nacional"

Indonesia incluyó el lunes al exdictador Suharto en su lista de "héroes nacionales", pese a la objeción de activistas y académicos que cuestionan el historial de derechos humanos del fallecido exlíder militar.

En un decreto leído por el secretario militar presidencial, Kosasih, el exgobernante Suharto fue agregado al catálogo de héroes nacionales de Indonesia junto a otras nueve personas.

El presidente Prabowo Subianto, quien fue yerno de Suharto, encabezó la ceremonia del Día del Héroe Nacional.

Otras personas incluidas en la lista son el asesinado activista laboral Marsinah y el expresidente Abdurrahman Wahid, fallecido en 2009.

En Indonesia es común que las personas lleven un solo nombre como Suharto, Kosasih o Marsinah.

El secretario de Estado, Prasetyo Hadi, defendió el lunes la designación del exdictador militar como héroe nacional.

"Es parte de cómo honramos a nuestros antecesores, especialmente nuestros líderes, que sin duda han hecho contribuciones extraordinarias a la nación", declaró a periodistas.

Suharto, fallecido en 2008 a los 86 años, gobernó Indonesia con puño de hierro por más de tres décadas, tras tomar el poder en 1967 después de un fallido golpe militar.

El régimen del exgeneral enfrentó denuncias de corrupción y abusos de derechos humanos, incluyendo la represión violenta de disidentes políticos.

Unos 500 representantes de la sociedad civil, activistas y académicos publicaron la semana pasada una carta enviada al presidente Prabowo para rechazar la designación de Suharto, al considerarlo una traición a sus víctimas y a los valores democráticos.

dsa/lb/mas/atm