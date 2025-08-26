Indonesia dice que Estados Unidos acepta la exención arancelaria para su aceite de palma, cacao y caucho

Por Stefanno Sulaiman y Gibran Naiyyar Peshimam

YAKARTA, 26 ago (Reuters) -

Estados Unidos ha acordado en principio eximir las exportaciones indonesias de cacao, aceite de palma y caucho del arancel del 19% impuesto por el presidente Donald Trump desde el 7 de agosto, dijo el martes el principal negociador arancelario del sudeste asiático.

La exención entrará en vigor una vez que ambas partes lleguen a un pacto final, pero no se fijó un plazo ya que Estados Unidos estaba ocupado en conversaciones arancelarias con otros países, dijo Airlangga Hartarto, quien también es el principal ministro de Economía, a Reuters en una entrevista. En las conversaciones sobre aranceles también figuraba el debate sobre una posible inversión estadounidense en el almacenamiento de combustible en Indonesia, junto con su fondo soberano Danantara y la empresa estatal de energía Pertamina, dijo Airlangga.

"Estamos esperando su respuesta, pero durante la reunión, básicamente, se ha acordado el principio (de exención) para los productos que no se producen en EEUU, como el aceite de palma, el cacao y el caucho. (...) Será cero o casi cero", añadió.

La mayor economía de la región fue uno de los primeros en llegar a un acuerdo arancelario con Trump en julio, pero Yakarta terminó enfrentándose a la misma tasa que algunos otros países, como Tailandia y Malasia, y justo por debajo de la cifra de Vietnam, del 20%.

Durante las conversaciones, Indonesia ofreció miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos y compras de crudo, GLP, aviones y productos agrícolas estadounidenses. También prometió arancel cero para casi todos los productos estadounidenses que entraran en su mercado. (Edición de Gayatri Suroyo y Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)