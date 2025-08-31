Indonesia: El Parlamento de Indonesia revocará la subida de sueldo a los diputados para intentar contener las protestas

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se ha dirigido a la nación este domingo en un discurso de emergencia para anunciar que el Parlamento va a revocar la subida salarial anunciada para los diputados nacionales, el germen de una ola de protestas que ha sacudido el país esta semana. A tal punto ha llegado la situación que Prabowo se ha visto obligado a ausentarse de la gran cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái que se celebra en la ciudad china de Tianjin para convocar en su lugar a representantes de partidos políticos en su palacio presidencial durante esta pasada noche con objeto de preparar la revocación.

"Los líderes de la Cámara de Representantes me han anunciado que van a revocar varias políticas, entre ellas las relativas al monto de las asignaciones para los miembros la cámara y la moratoria sobre las visitas de trabajo al exterior", ha anunciado el presidente indonesio en un discurso recogido por el portal de noticias nacional Republika.

Varios manifestantes han irrumpido en varias ocasiones en la madrugada del domingo en la casa de la ministra de Finanzas del Gobierno de Indonesia, Sri Mulyani, tras una nueva noche de protestas en la capital del país, Yakarta —donde se encuentra la residencia de Mulyani— y en otros puntos del país.

Hasta la fecha, han fallecido tres personas y varias han resultado heridas en la ola de protestas que han sacudido el país tras la muerte este jueves de un joven de 21 años que fue atropellado por la Policía durante una concentración frente al Parlamento del país asiático.

Aunque el presidente ha instado a la población a expresarse de manera pacífica, también dice que ha detectado "indicios de terrorismo y de traición" en las protestas y ha dado orden a Policía y Ejército para que "adopten las medidas más enérgicas posibles contra la destrucción de instalaciones públicas y el saqueo de viviendas y centros económicos".

"Nos mantendremos alerta ante la interferencia de grupos que no desean que Indonesia prospere y prospere", ha declarado el mandatario, sin dar más detalles sobre estas organizaciones, "y abordaremos las deficiencias de nuestro gobierno y de nuestro país".