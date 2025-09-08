Indonesia: El presidente de Indonesia cesa a los ministros de Finanzas y Seguridad tras las protestas

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha anunciado este lunes la destitución de la ministra de Finanzas, Sri Muliani Indrawati, y del ministro de Seguridad, Budi Gunawan, tras los fuertes disturbios registrados durante las protestas contra el aumento de los salarios de los diputados, que se saldaron con varios muertos.

La medida ha sido introducida en el marco de una reforma del gabinete, una decisión con la que el presidente busca reducir la tensión y la falta de popularidad sufrida durante estas últimas semanas.

Asimismo, Prabowo ha anunciado que la ministra --cuya residencia en Yakarta fue objeto de un ataque durante las protestas-- será sustituida por Purbaya Yudhi Sadewa, un conocido tecnócrata, según informaciones del diario 'The Jakarta Post'.

El propio Purbaya se ha dirigido poco después del nombramiento a diferentes medios de comunicación y ha garantizado un rápido crecimiento económico, de en torno al 8%, una cuestión que no da por "imposible". "Encontraremos la forma de lograr esta mejora de la economía", ha asegurado.

De momento, se desconoce quién reemplazará a Budi, si bien otros ministros, como el de Protección de los Trabajadores Migrantes y el de Juventud y Deportes, han sido también cesados.

La semana pasada, Naciones Unidas pidió realizar "investigaciones exhaustivas y transparentes" sobre posibles violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas registradas en el país.

Asimismo, recalcó "la importancia del diálogo para abordar las preocupaciones de la ciudadanía" y subrayó que "es importante" que se permita a los medios de comunicación informar sobre lo ocurrido con libertad e independencia.