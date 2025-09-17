Indonesia: El presidente de Indonesia vuelve a reformar su Gabinete a medida que avanzan las protestas

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Indonesia, Subianto Prabowo, ha vuelto a reformar este miércoles su Gabinete tan solo una semana después de introducir grandes cambios en el seno del Gobierno a raíz de los fuertes disturbios registrados durante las protestas contra el aumento de los salarios de los diputados, que comenzaron el pasado mes de agosto y se han saldado con varios muertos.

Durante una ceremonia para jurar el cargo, Prabowo ha investido al general Djamari Chaniago, que pasará a ocupar la cartera de Seguridad tras la salida de Budi Gunawan la semana pasada. Esto supone el regreso de un militar de alto rango al Ministerio, responsable de coordinar la Policía y el Ejército.

Asimismo, ha nombrado a Erick Thohir como ministro de Deportes y Juventud, un puesto que se encontraba vacío desde la destitución de Dito Ariotedjo. Actualmente, Thohir se encuentra al frente de la Asociación de Fútbol de Indonesia.

El jefe de Gabinete, Anto M. Putranto, ha sido sustituido por Muhamad Qodari, aliado del expresidente Joko Widodo. El viceministro de Comunicación Angga Raka pasará ahora a encabezar la oficina de Comunicaciones Presidenciales, según informaciones recogidas por el diario 'The Jakarta Post'.

MARCHAS

Este mismo miércoles, las fuerzas de seguridad han procedido al despliegue de miles de efectivos, especialmente en la capital, Yakarta, ante la convocatoria de nuevas marchas contra el Gobierno.

La convocatoria, que corre a cargo de trabajadores de empresas de transporte privado como Grab y Gojek, así como taxis y repartidores, insta a todos los indonesios a sumarse a las protestas y demandar la salida del minsitro de Transporte.