Indonesia espera concluir las negociaciones arancelarias con EE. UU. este año

YAKARTA, 12 dic (Reuters) -

Indonesia espera concluir las negociaciones arancelarias con Estados Unidos este año, según dijo el viernes su negociador jefe, y añadió que una delegación visitará Washington la próxima semana para reanudarlas.

Las conversaciones parecían a punto de fracasar esta semana después de que EEUU acusara a Yakarta de dar marcha atrás en compromisos anteriores, aunque Indonesia dijo que su "dinámica" era normal y que solo se trataba de "armonizar el lenguaje".

El plazo para concluir las conversaciones se fijó tras una videollamada mantenida el jueves entre el ministro de Economía, Airlangga Hartarto, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre los aranceles.

"Estamos de acuerdo en completar lo acordado en la declaración de los líderes del 22 de julio", dijo Airlangga en un foro económico, y agregó que un pacto de confidencialidad le impedía dar detalles.

Preguntado por si Estados Unidos había solicitado la inclusión de un requisito para que Indonesia le informara de futuros acuerdos comerciales con otros países, Airlangga dijo: "Es un acuerdo que no es con Indonesia".

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si Indonesia estaba abierta a una cláusula de este tipo.

Una disposición de este tipo en el acuerdo estadounidense alcanzado con Malasia permite a EEUU poner fin al pacto y restablecer el arancel que el presidente Donald Trump anunció en abril, si los nuevos acuerdos ponen en peligro los intereses clave de EEUU y las conversaciones no logran resolver sus preocupaciones.

Camboya también tiene una cláusula similar en su acuerdo con Estados Unidos acordado en octubre, con algunas diferencias en la redacción.

Un acuerdo arancelario con EEUU es clave para garantizar que la mayor economía del Sudeste Asiático pueda mantener sus exportaciones, sobre todo de textiles, calzado y aceite de palma.

Estados Unidos impuso un arancel del 19% a los productos indonesios, frente al 32% anterior, después de que Yakarta acordara eliminar los aranceles a más del 99% de los productos estadounidenses y suprimir todas las barreras no arancelarias a sus empresas. (Información de Stefanno Sulaiman, Ananda Teresia, Bernadette Christina; edición de David Stanway y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)