Indonesia identifica ocho bloques con gran potencial de reservas de tierras raras

YAKARTA, 9 feb (Reuters) - Indonesia identificó ocho bloques mineros con gran potencial para elementos de tierras raras y planea lanzar dos proyectos de investigación para desarrollar tecnología de procesamiento de tierras raras, dijo el lunes el director de una agencia gubernamental de la industria minera.

Indonesia, un archipiélago y la mayor economía del sudeste asiático, cuenta con grandes reservas de varios minerales críticos, así como yacimientos de elementos de tierras raras.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos, entre los que se incluyen 15 metales de color blanco plateado que se utilizan para fabricar imanes, los cuales, a su vez, alimentan el movimiento de los vehículos eléctricos, los teléfonos móviles y los sistemas de misiles.

El archipiélago es también el mayor productor mundial de productos de níquel, así como el mayor exportador de estaño.

El presidente de la Agencia de la Industria Minera, Brian Yuliarto, afirmó que los ocho bloques mineros con un potencial significativo para elementos de tierras raras y otros minerales estratégicos se identificaron en lugares como Kalimantan, Sulawesi y las islas Bangka Belitung.

"Aparte de las tierras raras, algunos de estos bloques también contienen otros minerales, como tungsteno, tantalio y antimonio, que desempeñan un papel muy importante en la industria de la defensa", explicó Yuliarto a los miembros del Parlamento.

Los bloques serán explotados por la nueva empresa minera estatal Perminas, añadió.

Yuliarto se negó a dar detalles sobre las reservas estimadas de los minerales, pero afirmó que eran "lo suficientemente prometedoras" como para competir con otros países.

Afirmó que su agencia tenía previsto poner en marcha los dos proyectos de investigación "en un futuro próximo" en Mamuju, Sulawesi Occidental, en el centro de Indonesia, y añadió que los proyectos de investigación se llevarán a cabo en paralelo con los preparativos para la exploración minera de los elementos de tierras raras.

(Reporte de Fransiska Nangoy; edición de Emelia Sithole-Matarise. Editado en español por Natalia Ramos)