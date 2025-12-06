Indonesia.- Indonesia ordena suspender las actividades de tres empresas tras las inundaciones en el oeste del país

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Indonesia ha ordenado suspender las actividades de al menos tres empresas que operan en la región de Sumatra para llevar a cabo auditorías ambientales tras las inundaciones registradas en el oeste del país asiático, que se han saldado hasta ahora con más de 900 muertos.

La suspensión ha entrado en vigor este mismo sábado después de que las autoridades anunciaran la medida en la víspera tras llevar a cabo diversas inspecciones aéreas y de campo en las zonas afectadas que han revelado "cambios" sustanciales en el paisaje.

"Identificamos al menos tres fuentes principales que agravan las inundaciones: las plantaciones forestales industriales, el desarrollo hidroeléctrico masivo y las actividades de extracción de oro en la cuenca del río Batang Toru", ha detallado en un comunicado este sábado el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha descartado "iniciar procedimientos penales si se detectan infracciones". "La aplicación de la legislación ambiental es el principal instrumento para proteger a la población de desastres que se pueden prevenir", ha dicho en otro comunicado publicado en la víspera.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 914 personas han muerto y 389 permanecen desaparecidas. La provincia de Aceh acumula el mayor número de víctimas mortales, seguida de Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental.

Las autoridades han alertado de que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que de momento no se han visto tan afectados.