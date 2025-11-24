Indonesia.- Indonesia pacta inversiones en defensa con Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos por casi 11.000 millones

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) - Indonesia ha cerrado un acuerdo de 4.000 millones de libras (4.537 millones de euros) con Reino Unido para mejorar las capacidades de su Armada en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), a lo que se suman 7.000 millones de dólares (6.063 millones de euros) de una alianza estratégica con Emiratos Árabes Unidos para impulsar la modernización militar del país en distintos ámbitos.

Por un lado, el acuerdo con Reino Unido contempla, además del desarrollo de las capacidades de la Armada de Indonesia, la construcción de alrededor de 1.000 buques para sus flotas pesqueras, según ha explicado el Gobierno británico en un comunicado.

Los barcos se construirán en Indonesia "con la experiencia británica en construcción naval", lo cual generará en torno a 1.000 empleos en Reino Unido. De hecho, la firma de defensa británica Babcock será el principal socio industrial en el marco del acuerdo entre Reino Unido e Indonesia.

Por otro lado, a comienzos de la semana pasada Indonesia suscribió una alianza estratégica con el conglomerado estatal de defensa de Emiratos Árabes Unidos, Edge Group, para impulsar su modernización militar, sus capacidades tecnológicas y su autonomía industrial.

Esta alianza, firmada en el marco del 'Dubai Airshow', se ha concretado a través de un acuerdo entre Edge Group y Republikorp --el principal 'holding' de defensa de Indonesia-- y contempla una amplia cartera de sistemas avanzados, como los misiles de defensa aérea Skynight, blindados de combate de infantería, drones marítimos lanzamisiles, soluciones de ciberdefensa y capacidades de producción de municiones para armas pequeñas.

En conjunto, los dos acuerdos suponen una inversión de casi 10.600 millones de euros (al cambio actual) por parte de Indonesia para mejorar y modernizar sus capacidades militares.