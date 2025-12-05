Indonesia intensifica las labores de rescate en Sumatra y ya se superan los 860 muertos

YAKARTA, 5 dic (Reuters) - El ejército indonesio intensificó sus labores de rescate en tres provincias de la isla de Sumatra devastadas por mortíferas inundaciones y corrimientos de tierra, y el vicepresidente del país pidió disculpas por las deficiencias en la respuesta a la catástrofe de la semana pasada.

El ejército ha erigido al menos 10 puentes portátiles, llamados "puentes Bailey", en las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental para ayudar en la distribución de alimentos y suministros a los residentes aislados, dijo el viernes a la prensa el general de división Freddy Ardianzah.

"La construcción de estos puentes es crucial para la logística. Algunas de las carreteras siguen bloqueadas, por lo que la ayuda aún no ha llegado a los afectados por la catástrofe", dijo.

Ardianzah dijo que los militares también estaban desplegando sistemas móviles de ósmosis inversa, que hacen que el agua contaminada sea potable, y que seguirían lanzando por aire alimentos y medicinas a los residentes que siguen incomunicados por carretera.

El número de muertos en Indonesia por el ciclón de la semana pasada y las graves inundaciones y corrimientos de tierra que lo siguieron ascendió a 867 el viernes por la tarde; 521 desaparecidos, según datos del Gobierno. Las tormentas también mataron a unas 200 personas en el sur de Tailandia y Malasia.

Las autoridades locales de Sumatra han pedido al Gobierno que declare la emergencia nacional para liberar más fondos para las labores de rescate y socorro.

Esta semana, el presidente Prabowo Subianto había afirmado que la situación estaba mejorando y que las disposiciones actuales eran suficientes, pero su adjunto adoptó una postura diferente tras visitar las zonas afectadas el jueves.

"Les pido disculpas. No estáis solos, el pueblo de Sumatra no está solo", dijo el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka en un comunicado tras su visita. "Nos aseguraremos de que quienes están en los centros de evacuación reciban la atención adecuada. Muchos se han quejado de problemas con las escuelas y la vivienda; los ayudaremos. Gracias y, una vez más, mis más sinceras disculpas."

(Información de Ananda Teresia y Stanley Widianto; edición de John Mair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)