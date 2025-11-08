Indonesia.- La Policía de Indonesia halla pólvora cerca del lugar de la explosión del viernes en Yakarta

MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Indonesia han informado este sábado de que han encontrado pólvora cerca del lugar de la explosión que tuvo lugar el viernes en la mezquita de un centro de estudios internacionales de Yakarta, la capital del país, y cuyo principal sospechoso es un alumno de 17 años que está siendo investigado.

La Policía, que ha indicado que la deflagración se ha saldado con casi un centenar de heridos, ha afirmado este sábado que han comenzado a recabar pruebas y han detectado también la presencia de pólvora en la vivienda del sospechoso, la cual podría haber provocado la explosión, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV, que indican que los forenses están analizando las muestras para cotejar los resultados.

Así, ha confirmado que el alumno en cuestión también resultó herido por la deflagración, si bien no ha descartado que más personas se hayan visto implicadas. De momento, 14 personas continúan hospitalizadas, dos de las cuales se encuentran en cuidados intensivos.

La detonación ocurrió justo antes de las oraciones del viernes en la mezquita que se encuentra en el interior del recinto del Colegio Intercultural del Norte de Yakarta, un centro de estudios privado con alumnos de entre 4 y 18 años.

La Policía todavía no ha especificado las causas de la explosión pero no ha descartado la posibilidad de un acto terrorista.