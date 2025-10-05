Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno
Indonesia levantó la suspensión de la licencia de TikTok después de que la plataforma de videos comp
Indonesia levantó la suspensión de la licencia de TikTok después de que la plataforma de videos compartiera información solicitada por el gobierno sobre unas recientes protestas, informó el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales.
Indonesia tiene la segunda mayor audiencia de TikTok del mundo, propiedad de la empresa de origen chino ByteDance, con más de 100 millones de usuarios.
El Ministerio anunció el viernes que "suspendió temporalmente" la licencia de la aplicación por no haber proporcionado datos correspondientes a las actividades de su función de transmisión en directo durante las manifestaciones antigubernamentales de agosto.
Sin embargo, TikTok aportó la información solicitada ese mismo día, indicó el director general de supervisión digital del Ministerio, Alexander Sabar, en un comunicado emitido el sábado.
"Basado en el cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales reactivó las operaciones de TikTok", señaló Sabar.
Un portavoz de TikTok se negó a comentar el anuncio.
