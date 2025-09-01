Indonesia.- Miles de personas salen a la calle en Indonesia a pesar del amplio despliegue policial

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Miles de personas han salido a la calle este lunes en varias ciudades de Indonesia para seguir adelante con las protestas que llevan días sucediéndose en el país después de que el Gobierno pusiera sobre la mesa una reforma que incluye significativas subidas salariales para políticos y diputados.

A pesar del amplio dispositivo policial y de que al menos seis personas han fallecido en el marco de las manifestaciones, cientos de personas se han reunido en torno al Parlamento en la capital del país, según informaciones recogidas por el diario 'The Jakarta Post'.

Los manifestantes se han desplazado hasta la zona para exigir ahora una "reestructuración" completa del Parlamento indonesio a pesar de que el presidente del país, Prabowo Subianto, ha dado ya marcha atrás y ha pedido a la Cámara revertir la reforma que incluía las subidas de sueldo.

Por otra parte, los colegios y universidades de la capital han suspendido las clases presenciales al menos hasta este martes para evitar incidentes en las calles. Mientras, el presidente ha recordado a los manifestantes que la ley establece que es necesario obtener un permiso de las autoridades para convocar protestas.

"Deben terminar a las 18.00", ha dicho.

Previamente, grupos de estudiantes y activistas han procedido a desconvocar algunas de las marchas previstas para la jornada de este lunes, precisamente debido al recrudecimiento del despliegue policial. Entre estos grupos se encuentra la Alianza de Mujeres de Indonesia, una coalición de grupos de la sociedad civil que ha decidido suspender de momento las marchas para evitar las "medidas de represión impuestas por las autoridades".

"Esta suspensión busca evitar un aumento de la violencia por parte de las autoridades y se mantendrá hasta que la situación se tranquilice", ha indicado el grupo a través de sus redes sociales.