Indonesia: Muere un turista catalán mientras practicaba submarinismo en Bali
BARCELONA, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un turista catalán ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes. La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.
Fuentes oficiales de Exteriores también han confirmado el fallecimiento. La Embajada de España en Yakarta está siguiendo lo sucedido y se encuentra en contacto con los familiares. Según ha informado 'The Bali Times', el suceso tuvo lugar el domingo cuando el turista, de 37 años, sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba a "demasiada profundidad" tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.
