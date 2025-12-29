Indonesia.- Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de mayores en Indonesia

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos 16 personas han muerto a causa de un incendio registrado en la noche del domingo en una residencia para personas mayores en la ciudad indonesia de Manado, situada en Célebes del Norte (centro), según han confirmado las autoridades.

El portavoz de la Policía de Célebes Norte, Alamsyah Hasibuan, ha indicado que el Hospital de Bhayangkara está llevando a cabo las labores de identificación de los cuerpos recuperados en las instalaciones. "Hay coordinación con las familias", ha apuntado, sin dar más detalles al respecto.

El incendio fue extinguido por los equipos de bomberos cerca de una hora después de que se declarara el incendio en la residencia, sin que por ahora haya información sobre las causas del suceso, que están siendo investigadas por las autoridades.