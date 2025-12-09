Indonesia.- Mueren 20 personas en un incendio en un edificio en la capital de Indonesia

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos 20 personas han muerto este martes a causa de un incendio en un edificio de oficinas de siete plantas en la capital de Indonesia, Yakarta, según han confirmado las autoridades, que no descartan la posibilidad de que haya más víctimas en el inmueble.

El jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo Condro, ha detallado que "han sido extraídos los cuerpos de 20 víctimas tras una segunda inspección", antes de asegurar que los cadáveres han sido trasladados ya a un hospital de cara a su identificación.

Asimismo, ha manifestado que los agentes siguen realizando revisiones en la zona para intentar hallar otras víctimas, antes de agregar que solo han podido acceder hasta ahora a cinco de las siete plantas del inmueble, según ha recogido la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

"Los agentes han empezado a entrar a la quinta y la sexta planta para evacuar a víctimas", ha dicho Condro, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso, registrado en un edificio de tiendas llamado Terra Drone, en el distrito de Kemayoran.