Indonesia prepara 1000 soldados para un posible despliegue de fuerzas de paz en Gaza en abril

YAKARTA, 16 feb (Reuters) - Indonesia está preparando 1000 soldados para su posible despliegue en Gaza a principios de abril como parte de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz propuesta, según informó el lunes el portavoz del ejército.

La decisión final sobre el despliegue la tomará el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo el portavoz Donny Pramono, quien añadió que un total de 8000 soldados estarán listos para su despliegue en junio.

"El calendario de salida sigue estando totalmente sujeto a las decisiones políticas del Estado y a los mecanismos internacionales aplicables", dijo en un mensaje de texto enviado a Reuters.

Estos comentarios se produjeron mientras Prabowo se prepara para viajar a Washington para la primera reunión oficial de esta semana de la Junta de Paz, presidida por el presidente estadounidense Donald Trump.

La creación de la junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte del plan del Gobierno de Trump para poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia afirmó el sábado que la participación de su ejército en la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, bajo mandato de la ONU, no debe interpretarse como una normalización de las relaciones políticas con ninguna de las partes.

Yakarta no reconoce ni mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

"Indonesia rechaza sistemáticamente todos los intentos de cambio demográfico o el desplazamiento o reubicación forzosa del pueblo palestino en cualquiera de sus formas", dijo el Ministerio.

El despliegue, que tiene un mandato humanitario y no combatiente, solo podría llevarse a cabo con el consentimiento de la Autoridad Palestina, añadió el Ministerio. Los soldados indonesios tampoco tendrían mandato para desmilitarizar a ninguna de las partes, añadió. (Información de Ananda Teresia; redacción de Gayatri Suroyo; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)