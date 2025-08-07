Indonesia prepara un centro médico insular para 2000 heridos de Gaza

YAKARTA, 7 ago (Reuters) - Indonesia habilitará un centro médico en su Isla de Galang, actualmente deshabitada, para tratar a unos 2000 heridos residentes en Gaza, que regresarán a sus hogares tras recuperarse, informó el jueves un portavoz presidencial. Indonesia, de mayoría musulmana, ha enviado ayuda humanitaria a Gaza después de que Israel iniciara una ofensiva en octubre de 2023 que, según las autoridades sanitarias de Gaza, ha causado la muerte de más de 60.000 palestinos, ya fueran combatientes o no.

"Indonesia prestará ayuda médica a unos 2000 residentes de Gaza que se convirtieron en víctimas de la guerra, los que están heridos, enterrados bajo los escombros", dijo a la prensa el portavoz Hasan Nasbi, quien añadió que no se trataba de una evacuación.

Indonesia tiene previsto destinar las instalaciones de la Isla de Galang, frente a su isla de Sumatra y al sur de Singapur, a tratar a los heridos residentes en Gaza y albergar temporalmente a sus familias, dijo, añadiendo que ahora nadie vivía en los alrededores.

Los pacientes regresarían a Gaza una vez curados, añadió.

Hasan no dio plazos ni más detalles, y remitió las preguntas a los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de Indonesia, que no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

El plan llega meses después de que la oferta del presidente Prabowo Subianto de dar cobijo a los palestinos heridos suscitara críticas de los principales clérigos de Indonesia por parecer demasiado cercana a la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar permanentemente a los palestinos fuera de Gaza.

En respuesta a la sugerencia de Trump, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, que respalda una solución de dos Estados para resolver la crisis de Oriente, dijo entonces que "rechaza firmemente cualquier intento de desplazar por la fuerza a los palestinos".

En 2020 se inauguró un hospital para tratar a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en Galang, que hasta 1996 había sido un extenso campo de refugiados gestionado por las Naciones Unidas, que albergaba a 250.000 que huyeron de la guerra de Vietnam. (Información de Stanley Widianto; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)