Indonesia refuerza las medidas de seguridad en sus principales ciudades por las protestas

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Indonesia han dispuesto este lunes un aumento de las medidas de seguridad en las principales ciudades de las provincias de Java Central y Java Occidental después de que varias personas hayan muerto en el marco de las protestas registradas durante los últimos días en el país.

Las autoridades han indicado que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Agencia de Orden Público comenzarán a patrullar las calles de la ciudad de Semarang en un intento por prevenir nuevos enfrentamientos y actos de violencia.

Los manifestantes exigen que se retire la subida salarial a diputados y otros políticos, que podrían optar a sueldos hasta diez veces superiores al salario mínimo. Es precisamente esta propuesta la que ha llevado al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, a dar marcha atrás y pedir al Parlamento revocar cuanto antes la reforma.

Asimismo, la Policía de Java Occidental ha declarado la alerta a medida que espera que se produzcan más protestas en la capital, Yakarta, y otras zonas, lo que implica el despliegue de francotiradores y la colocación de puestos de control, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

El domingo, el ministro de Defensa indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, alertó de que las fueras de seguridad tomarán "medidas firmes" contra los "saqueadores y manifestantes" que busquen enfrentamientos con los agentes, unas palabras que llegan después de que la residencia de la ministra de Finanzas fuera saqueada.

SUSPENSIÓN DE LAS PROTESTAS

Sin embargo, estudiantes y activistas han asegurado que las protestas han sido desconvocadas en algunas de las ciudades, precisamente debido al recrudecimiento del despliegue policial.

Entre estos grupos se encuentra la Alianza de Mujeres de Indonesia, una coalición de grupos de la sociedad civil que ha decidido suspender de momento las marchas para evitar las "medidas de represión impuestas por las autoridades".

"Esta suspensión busca evitar un aumento de la violencia por parte de las autoridades y se mantendrá hasta que la situación se tranquilice", ha indicado el grupo, según informaciones recogidas por el diario 'The Jakarta Post'.

Varios grupos de estudiantes han tomado la misma medida dadas las "condiciones imposibles" impuestas por las fuerzas de seguridad, si bien se desconoce si otros movimientos seguirán adelante con las protestas a lo largo de la jornada.