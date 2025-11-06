Indonesia repatría a dos británicos enfermos que cumplían condena por drogas

DENPASAR, Indonesia (AP) — Dos ciudadanos británicos que fueron encarcelados en Indonesia por cargos de drogas se preparaban el jueves para regresar al Reino Unido tras un acuerdo entre ambas naciones.

Las autoridades indonesias escoltaron a Lindsay Sandiford y Shahab Shahabadi al aeropuerto en la isla turística de Bali antes de su vuelo de regreso el viernes.

Sandiford, de 69 años, fue arrestada en 2012 y ha estado en el corredor de la muerte por delitos relacionados con drogas. Shahab Shahabadi, de 35 años, cumplía una condena de cadena perpetua impuesta en 2014.

La pareja tomará un vuelo que saldrá de Bali temprano el viernes, informó el funcionario local Yusril Ihza Mahendra a The Associated Press. Serán llevados a Doha antes de continuar hacia Londres.

Mahendra, quien es el ministro coordinador de leyes, derechos humanos, inmigración e instituciones correccionales, ha dicho anteriormente que los dos convictos tenían serios problemas de salud.

El acuerdo de repatriación fue firmado por Mahendra y la secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper el 21 de octubre después de meses de negociaciones, informó I Nyoman Gede Surya Mataram, el viceministro de Coordinación de Inmigración y Corrección.

"Este proceso demuestra la credibilidad de Indonesia en el esquema de cooperación legal internacional", afirmó Mataram. Añadió que las condiciones de salud de ambos prisioneros —Sandiford tiene diabetes e hipertensión, mientras que Shahabadi sufre de trastornos mentales— fueron una consideración importante en este proceso.

Sandiford fue arrestada tras llegar a Bali en un vuelo desde Bangkok. Las autoridades encontraron 3,8 kilogramos (8,4 libras) de cocaína valorada en US$2,5 millones escondida en el forro de su maleta. Durante su juicio, dijo que fue obligada a transportar las drogas por una banda que amenazó a sus hijos.

En enero de 2013 fue sentenciada a muerte por fusilamiento y el tribunal más alto de Indonesia lo ratificó siete meses después. Ha estado encarcelada en la prisión femenina de Kerobokan en la isla de Bali.

La severidad de la sentencia causó conmoción porque los fiscales no habían recomendado la pena de muerte para ella. El fallo fue condenado por el gobierno británico y activistas contra la pena de muerte.

Shahabadi fue arrestado en Yakarta como parte de una investigación sobre una red internacional de tráfico de drogas. Los fiscales dijeron que envió 30 kilogramos (15 libras) de polvo de metanfetamina en varios envíos desde Irán a su socio para su distribución en Yakarta.

Ha estado encarcelado en la isla prisión de Nusa Kambangan desde 2014 y fue trasladado el jueves a Bali antes de su repatriación.

Sandiford y Shahabadi fueron llevados desde la prisión de Kerobokan en Denpasar, la capital provincial de la provincia de Bali, el jueves por la noche en una minivan al aeropuerto donde abordarán un vuelo comercial a las 00:30 hora local del viernes.

No hicieron comentarios a una multitud de reporteros cuando fueron presentados en una conferencia de prensa conjunta entre Mataram y Matthew Downing, el embajador adjunto del Reino Unido en Indonesia.

“Lindsay Sandiford y Shahab Shahabadi tienen serios problemas de salud y están siendo repatriados por razones humanitarias”, declaró Downing. Agradeció al gobierno indonesio por la transferencia y sostuvo que el gobierno británico estaba abierto a conversaciones sobre indonesios encarcelados en el Reino Unido.

“Estamos listos para discutirlo”, dijo, añadiendo: “No ha habido ninguna solicitud hasta ahora, pero si llega una, estamos dispuestos a considerarla de acuerdo con nuestras leyes y procedimientos”.

Aproximadamente 530 personas están en el corredor de la muerte en Indonesia, principalmente por delitos relacionados con drogas, incluidos casi 100 extranjeros, según muestran los datos del Ministerio de Inmigración y Correcciones. Las últimas ejecuciones en Indonesia, de un ciudadano y tres extranjeros, se llevaron a cabo en julio de 2016.

Indonesia bajo el presidente Prabowo Subianto ha repatriado a varios prisioneros extranjeros bajo acuerdos bilaterales con sus países. Incluyeron a una filipina que enfrentaba la pena de muerte por drogas y cinco australianos condenados por tráfico de heroína, y Serge Atlaoui, un ciudadano francés enfermo en el corredor de la muerte que ha pasado casi 20 años en una prisión indonesia por delitos de drogas.

Karmini reportó desde Yakarta. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Edna Tarigan y Andi Jatmiko.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.