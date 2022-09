Indonesia y brasil, mayores responsables de pérdida de bosques tropicales por minería industrial: estudio

Por Gloria Dickie

LONDRES, 12 sep (Reuters) - La explotación minera a escala industrial de materiales como el carbón, el oro y el mineral de hierro está estimulando la deforestación tropical, con la tala de bosques antes impenetrables para las minas y las carreteras de acceso, según muestra una nueva investigación.

En el primer estudio que cuantifica el impacto de la minería industrial en la pérdida de bosques tropicales, un equipo internacional de científicos descubrió que sólo cuatro países son los principales responsables: Brasil, Indonesia, Ghana y Surinam.

En conjunto, las cuatro naciones representaron aproximadamente el 80% de la deforestación tropical causada por las operaciones mineras a gran escala entre 2000 y 2019, según el estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Aunque al menos el 70% de la deforestación se realiza para despejar tierras para la agricultura, los científicos señalaron que la minería industrial es una preocupación emergente debido al creciente apetito mundial por los minerales utilizados en las tecnologías de energía limpia para combatir el cambio climático.

"La transición energética va a requerir grandes cantidades de minerales -cobre, litio, cobalto- para las tecnologías descarbonizadas", dijo el coautor Anthony Bebbington, geógrafo de la Universidad Clark de Massachusetts.

"Necesitamos más herramientas de planificación por parte de gobiernos y empresas para mitigar el impacto de la minería en la pérdida de bosques".

Según el estudio, las minas de todo el mundo ya extraen más del doble de materias primas que en el año 2000.

Los investigadores estudiaron imágenes y datos globales de satélites que rastrean la pérdida de bosques junto con información sobre la ubicación de las operaciones mineras a escala industrial de las últimas dos décadas. No se midió el impacto de la minería artesanal y a pequeña escala, que también puede ser un problema, ya que la contaminación no está regulada.

En general, 26 países fueron responsables de la mayor parte de la deforestación tropical del mundo desde el año 2000.

Pero en torno a las explotaciones mineras industriales, los cuatro países dominaron. Las mayores pérdidas se produjeron en Indonesia, donde las minas de carbón de la isla de Borneo se han expandido para satisfacer la demanda de combustible de China e India.

Ghana y Surinam también mostraron altas tasas de deforestación en torno a las minas de oro y bauxita que suministran material utilizado en el aluminio y otros productos. En Brasil, la extracción de oro y mineral de hierro impulsó la deforestación minera.

Las operaciones mineras suelen talar los bosques para hacer sitio a la ampliación de los lugares de extracción y las instalaciones de almacenamiento de residuos, así como para construir carreteras de acceso https://www.reuters.com/business/environment/road-ruin-informal-byways-sow-seeds-destruction-colombias-amazon-2021-04-14 y asentamientos para los mineros.

(Reportaje de Gloria Dickie en Londres; Editado en español por Juana Casas)