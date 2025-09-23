Indonesia y la UE firman la "conclusión sustantiva" de un acuerdo comercial

YAKARTA, 23 sep (Reuters) - Indonesia y la Unión Europea firmaron el martes una "conclusión sustantiva" de un amplio acuerdo de asociación económica en una reunión celebrada en Bali.

El acuerdo eliminará los aranceles para el 80% de los productos indonesios que entren en el mercado europeo, incluidos los principales productos básicos, como el aceite de palma, así como los productos pesqueros y textiles, dijeron responsables indonesios.

El principal ministro de Economía indonesio, Airlangga Hartarto, declaró que su objetivo es que el pacto entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Se espera que el comercio entre Indonesia y la UE se duplique en los primeros cinco años de aplicación, según Indonesia.

En 2024, el comercio entre ambas partes ascendió a US$30.100 millones, según el Ministerio de Economía indonesio.

El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, declaró que el acuerdo impulsará la inversión de las empresas europeas en Indonesia y contribuirá a diversificar la cadena de suministro, en particular de minerales esenciales, de los que Indonesia dispone en abundancia. (Información de Bernadette Christina Munthe y Fransiska Nangoy; edición de John Mair y David Stanway; editado en español por Irene Martínez)